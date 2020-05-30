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إصابة شخصين إثر مشاجرة بالأسلحة النارية مع 4 عاطلين بسبب خلافات فى المعصرة

السبت، 30 مايو 2020 11:14 ص
إصابة شخصين إثر مشاجرة بالأسلحة النارية مع 4 عاطلين بسبب خلافات فى المعصرة مشاجرة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصين بطلق نارى بسبب مشاجرة بين مع 4 عاطلين بداخل عقار بمنطقة المعصرة، لوجود خلافات على استخدام مصعد العقار، وتم نقلهما إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث للمكان وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا بوجود مشاجرة بمنطقة مساكن منتصر وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين اصابة شخصين بطلق نارى، وتم نقلهما إلى مستشفى حلوان العام لتلقى العلاج، وبإعداد الأكمنة، وتم ضبط 4 أشخاص، وبحوزتهم سلاح نارى المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.
 
وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
 
ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".
 
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
 
 
 

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