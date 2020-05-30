اليوم السابع
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إصابة أمير بلجيكى بكورونا بعد حضوره حفلا فى إسبانيا

السبت، 30 مايو 2020 08:33 م
إصابة أمير بلجيكى بكورونا بعد حضوره حفلا فى إسبانيا كورونا - أرشيفية
رويترز

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أثبتت الفحوص إصابة الأمير يواكيم ابن شقيقة الملك فيليب ملك بلجيكا بفيروس كورونا بعد حضوره حفلا في إسبانيا قالت وسائل إعلام إسبانية إنه خرق قواعد العزل العام فيما يتعلق بعدد المشاركين فيه.

وقال متحدث باسم القصر الملكي البلجيكي اليوم السبت إن إصابة الأمير الذي يبلغ من العمر 28 عاما بفيروس كورونا تأكدت بعد حضوره هذا الحفل بمدينة قرطبة في جنوب إسبانيا يوم 26 مايو.

وأضاف أن القصر لم يتسن له بعد التأكد من عدد الأشخاص الذين حضروا ذلك الحفل.

وذكر القصر أن يواكيم سافر من بلجيكا إلى إسبانيا يوم 24 مايو أيار لغرض التدريب وأنه لا يزال هناك.

وقالت صحيفة الباييس الإسبانية إن الأمير، وهو العاشر في ترتيب ولاية العرش البلجيكي، حضر الحفل مع 26 شخصا آخرين.

وسيكون ذلك خرقا لقواعد العزل العام في منطقة قرطبة حيث يبلغ الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع حاليا 15.

وقالت الشرطة الإسبانية إنها بدأت تحقيقا في هذه الواقعة وإن أولئك الذين انتهكوا القيود قد يواجهون غرامات تتراوح قيمتها بين 600 و 10000 يورو.

 


بلجيكا

اسبانيا

كورونا

فيروس كورونا

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