إزالة طابق مخالف خلال حملة بحى ثان المحلة.. صور

الغربية محمد طارق

شن حى ثان المحلة الكبرى برئاسة المحاسب محمد صلاح رئيس الحى، ومتابعة لمياء عبد اللطيف نائب رئيس الحى، حملة إزالة الطابق مخالف فى أحد الأبراج السكنية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية بالدور الثامن علوى بالعقار الكائن بشارع محمد فريد بمنشية البكرى، وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة شرطة المرافق، كما تم وقف الأعمال المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفى سياق متصل، عقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، إجتماعا موسعا برؤساء المراكز والمدن والاحياء بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة القرار الخاص بوقف إصدار تراخيص البناء، وكذلك دراسة إنشاء جراجات خاصة بكل عقار لعدم التكدس وتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

وجه نائب نائب محافظ الغربية، بعدم توصيل المرافق للعقار الذى لا يلتزم بانشاء جراج به وبالمساحات والاشتراطات المطلوبه لذلك، كما طالب بعرض الرخص المستقبلية على اللجنه المشكلة والالتزام بنسية لاتقل عن 75% من مساحة الجراج، واستغلال الشارع كجراج بنسبة لاتزيذ عن 25% مع دفع رسم استغلال الشارع كجراج.

وخلال الإجتماع، طالب د. عطا رؤساء الأحياء والمدن بتكليف مهندسى الإدارات الهندسية بالمرور على كافة العقارات بشوارع مدن المحافظة، والتأكد من استخدام وتطبيق اشتراطات انشاء الجراجات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين سواء بعدم الإنشاء أو تغيير النشاط.

من جانبه، طالب سكرتير عام المحافظة، بسرعة تشكيل لجنة تضم عدد من الاستشارين من كلية الهندسة بجامعة طنطا تخصص طرق ومرور واستشارى من نقابة المهندسين ومهندس تنظيم من الحى ومهندس التخطيط العمرانى لمراجعة التراخيص الحالية ومدى توافر اشتراطات إنشاء الجراجات الخاصة بالعقارات.

حضر الاجتماع رئيس حى أول طنطا، ورئيس حى ثان طنطا، ورئيس مدينة المحلة الكبري، ومسئول الاسكان بالغربية، ومديرى الإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى بالديوان العام.