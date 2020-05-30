إخلاء سبيل عاطل بكفالة 3 آلاف جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قررت محكمة جنح مركز سوهاج إخلاء سبيل المتهم "م.ض.ع"، عاطل، بكفالة 3 آلاف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز سوهاج؛ بدأت أحداث الواقعة بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهن وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وزنت 20 جرام، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الحشيش المخدر وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق إلا أن محكمة الجنح أخلت سبيله بكفالة 3 آلاف جنيه.

وفى وقت سابق قررت محكمة جنح مركز سوهاج تجديد حبس المتهم "س.أ" 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى الشبو المخدر بدائرة مركز سوهاج.

بدأت أحداث الواقعة بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشبو المخدر بدائرة مركز سوهاج، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وراغبى الشراء وأصحاب الكيف.

وعقب تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته 20 كيس من الشبو المخدر، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، تم التحفظ على المضبوطات، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها 15 يوما من قبل محكمة الجنح.