اليوم السابع
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إحالة مديرة مدرسة هدى شعراوى الإعدادية للبنات ببورسعيد للتحقيق

السبت، 30 مايو 2020 09:56 م
إحالة مديرة مدرسة هدى شعراوى الإعدادية للبنات ببورسعيد للتحقيق نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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قرر نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم السبت، إحالة مديرة مدرسة هدى شعراوى الإعدادية للبنات للتحقيق معها بمعرفة إدارة الشئون القانونية المركزية بديوان المديرية.

وقال وكيل الوزارة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن هذا الإجراء يأتى على خلفية استخدام فناء المدرسة فى غرض غير المخصص له قانونيا بإقامة مباريات لكرة القدم، وذلك أثناء مدة حظر حركة المواطنين التى أقرها رئيس مجلس الوزراء كإجراء احترازى لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف باهى، أن تعليم بورسعيد دائما ما يسير على نهج وخطى الدولة بعدم التستر على المخالفين أو المقصرين، مشيرا إلى أن التحقيقات التى ستتم بمعرفة إدارة الشئون القانونية المركزية ستخلص إلى من تورط فى هذا العمل ومن ورائه وسيتم معاقبته.

وناقش نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم استعدادات لجنة النظام والمراقبة لتقييم المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الإعدادى عوضا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى بديوان المديرية بحضور مديرى المراحل التعليمية والتوجيه الفنى وإدارة العلاقات العامة والإعلام ومسئول أمن المديرية.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات تأتى تتفيذا للتعليمات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن فى ظل الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام بعد إعتمادها من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.

وفى سياق آخر، نوه باهى أن التقديم للإلتحاق بالصف الأول الابتدائى سيكون من خلال موقع الوزارة المخصص لهذا الغرض وذلك إعتبارا من أول يونيو 2020 موجها مدير إدارة التعليم الإبتدائى المركزى بالتأكد من تحديث بيانات الطلاب المنقولين من مرحلة رياض الأطفال للمرحلة الإبتدائية.


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