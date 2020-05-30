إحالة عاطلين للجنايات بتهمة ترويج مخدر الهيروين والاستروكس فى الساحل

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الساحل اليوم السبت ، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات ، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى ، تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المواد المخدرة ، متخذين من دائرة قسم شرطة الساحل ، مكانا لهما لممارسة نشاطها الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، بمديرية أمن القاهرة من القاء القبض على كل من ج.ط عاطل ، و ي.ا عامل ، وذلك أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الساحل، حيث ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، بالإضافة إلى 4 لفافات بانجو واستروكس، و مبلغ مالى 2000 جنيه ، و3 هواتف محمولة.

بسؤالهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامي الغير مشروع والهواتف المحمول للتواصل مع عملائهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى كانت أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات ، حتى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات ، عقب انتهاء التحقيقات معهما .