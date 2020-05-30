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إحالة صاحب مصنع للمحاكمة ضبط بحوزته 5 أطنان منظفات مجهولة بباب الشعرية

السبت، 30 مايو 2020 10:34 ص
إحالة صاحب مصنع للمحاكمة ضبط بحوزته 5 أطنان منظفات مجهولة بباب الشعرية منظفات - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة باب الشعرية ، بإحالة   صاحب مصنع ، للمحاكمة امام محكمة الجنح  بتهمة الغش التجارى، ضبط بحوزته بحوزته 5 طن منظفات مجهولة المصدر في منطقة باب الشعرية ، 

وكانت حملة تموينية ، ضبطت المدير المسئول عن مصنع لتجارة المنظفات النصاعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة باب الشعرية (بمحافظة القاهرة) لإنتاج وتصنيع (5,468 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض") مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى معبأة داخل عبوات وبراميل غير مدون عليها أية بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية مُستخدماً خامات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 


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