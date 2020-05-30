إجمالى إصابات كورونا بمستشفيات كفر الشيخ 315 مصاباً

كفر الشيخ – محمد سليمان

تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وغرفة الأزمات بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل الوزارة ،الخدمات الطبية المقدمة لمصابي فيروس كورونا المستجد، وسجلت غرفة الأزمات بمديرية الصحة بكفر الشيخ إيجابية 20 حالة .

أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم تخصيص 12 مستشفى للعزل بالمحافظة، وتم تخصيص المدينة الجامعية بسخا بكفر الشيخ لنقل المصابين بفيروس كورونا وحالتهم مستقرى وعددهم 46 وتم شفاء 28 حالة، مؤكدة أنه لدينا 294 حالة ايجابي، وتم شفاء 83 حالة ،ومن ثبت سلبية نتائجهم 658 حالة ،كما تم متابعة 1259 من المخالطين وثبت سلبية نتائجهم، وجاري متابعة 1007 حالة خلال 14 يوماً.

وأضاف مصدر طبي بمديرية الصحة، لـ"اليوم السابع"، أن إجمالي الحالات المحتجزة بمستشفيات العزل بالمحافظة 315 حالة، من بينهم 21 مصاب من 6 محافظات من بينهم 15 مصاب من محافظة الغربية، ومصاب من كل من أسيوط، والأقصر، والمنوفية، والجيزة، و2 من القاهرة، مؤكداً أن بقية الحالات المصابة وعددها 294 حالة إصابة منهم 44 مصابا بمركز بيلا، و33 بمدينة وقرى الحامول ،و29 بقرى قلين، و17 بمدينة وقرى سيدي سالم، و77 بمدينة وبقرى مركز كفر الشيخ، و57 ببندر وقرى مركز دسوق، و10 بمدينة والقرى المحيطة بسيدي غازي، و11 بقرى الرياض،و8 بمدينة وقرى فوه ،وحالتين بقريتين بمطوبس ،و6 بمدينة بلطيم وبرج البرلس وقراهم .