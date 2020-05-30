اليوم السابع
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السبت، 30 مايو 2020 02:00 م
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الرئيسية صحة وطب

أين يقف العالم من إيجاد علاج لفيروس كورونا ؟

السبت، 30 مايو 2020 02:00 م
أين يقف العالم من إيجاد علاج لفيروس كورونا ؟ فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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لا يزال العالم يجرى تجاربه للتوصل لعلاج لفيروس كورونا، ومن السابق لأوانه معرفة متى قد يكون لدينا دواء يمكنه علاج  فيروس ومع ذلك، يجب أن نبدأ في الحصول على نتائج التجارب التي تجرى حالياً في الأشهر القليلة المقبلة، في هذا التقرير نحاول أن نعرف أين يقف العالم من إيجاد علاج لكورونا، وفقاً لموقع "BBC".

وتجرى منظمة الصحة العالمية تجربة تضامن لتقييم فعالية الأدوية المقترحة لكورونا، وفى الوقت نفسه تجرى بريطانيا تجربة ضخمة أطلقت عليها اسم "تعافى" وتجرى على 5 آلاف شخص، وهناك أكثر من 150 دواء مختلف حول العالم يجرى العلماء عليها تجاربهم.

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أنواع الأدوية التي قد تعمل لعلاج كورونا
 

هناك 3 أنواع من الأدوية قيد التحقيق والبحث من قبل العلماء حول العالم وهذه الأدوية هي:

-الأدوية المضادة للفيروسات التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة فيروس كورونا على النمو داخل الجسم.

-الأدوية التي يمكنها تهدئة الجهاز المناعي ورد فعله القوي الذي يضر الجسم- ويصاب المرضى بمضاعفات خطيرة عندما يبالغ نظام المناعة لديهم في التفاعل ويبدأ في إحداث أضرار جانبية للجسم.

-الأجسام المضادة، إما من دم الناجين من كورونا أو المصنوعة في المختبر، والتي يمكن أن تهاجم الفيروس.

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متى يجد العلماء علاج لكورونا؟
 

من السابق لأوانه معرفة متى قد يكون لدينا دواء يمكنه علاج الفيروس ومع ذلك ، يجب أن نبدأ في الحصول على نتائج التجارب في الأشهر القليلة المقبلة.

وهذا وقت أبكر بكثير من إمكانية إيجاد لقاح، وذلك لأن الأطباء يقومون باختبار الأدوية مستخدمة بالفعل ومن المعروف أنها آمنة بما يكفي لاستخدامها، بينما يبدأ الباحثون في اللقاحات من الصفر.

ويتم أيضًا اختبار بعض عقاقير الفيروسات التاجية الجديدة تمامًا والتجريبية في المختبر ولكنها ليست جاهزة بعد للاختبارات البشرية.

والسبب الأكثر وضوحًا للرغبة في العلاج هو أنه سينقذ الأرواح كما قد يسمح أيضًا برفع بعض إجراءات الإغلاق، والحصول على علاج فعال سيجعل الفيروس مرضًا خفيفاً.

كيف يعالج الأطباء مرضى كورونا الآن؟
 

إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا، فسيكون المرض خفيفاً بالنسبة لمعظم الناس ويمكن علاجه في المنزل مع الراحة في السرير والباراسيتامول والكثير من السوائل.

لكن بعض الناس يحتاجون إلى علاج مكثف في المستشفى، والذي يتضمن دعم الأكسجين مثل أجهزة التنفس الصناعي.


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