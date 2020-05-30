أول طفل بريطانى بالعالم يحصل على دواء مشتق من القنب الهندى لعلاج تلف الدماغ

كتبت إيناس البنا

عرض تقرير جريدة " thesun"، حالة لطفل بريطاني يدعى "كانابيس كيور" هو الطفل الأول من نوعه في العالم يحصل على دواء يعتمد على القنب الهندى في تجربة لمواجهة نوبات الصرع، ووفقا للتقرير، ويعد الطفل أول من حصل على دواء مشتق من الحشيش في العالم في تجربة لحديثي الولادة المعرضين لخطر تلف الدماغ، وتم حقن الطفل بجرعة صغيرة من المكون العلاجي للنبات على أمل أن يمنعه من النوبات العصبية، حيث يعانى من حالة نقص الأكسجين أو تدفق الدم من المشيمة.



اول طفل بريطانى يحصل على دواء للحشيش

ويستخدم الدواء بالفعل للمساعدة في علاج الأطفال الذين يعانون من أشكال نادرة من الصرع ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدامه في طفل مصاب بمرض نقص الأكسجين الدماغى HIE.

والطفل موجود في نورفولك ومستشفى جامعة نورويتش البريطانية.



الطفل امعالج بالحشيش

وقالت الأم : "كان الأمر صعبًا لكنني أردت أن أفعل كل ما بوسعي لمساعدة طفلي، وكان موجودا في المستشفى لمدة تسعة أيام وكان تحت المراقبة طوال الوقت، مشيرة إلى تحسن أداءه رائع بشكل رائع مقدمة الشكر للأطباء المعالجين له على مافعلوه لها ولطفلها .