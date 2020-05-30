اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 11:12 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أول طفل بريطانى بالعالم يحصل على دواء مشتق من القنب الهندى لعلاج تلف الدماغ

السبت، 30 مايو 2020 10:00 م
أول طفل بريطانى بالعالم يحصل على دواء مشتق من القنب الهندى لعلاج تلف الدماغ الطفل المعالج بالحشيش
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عرض تقرير جريدة " thesun"، حالة لطفل بريطاني يدعى "كانابيس كيور" هو الطفل الأول من نوعه في العالم يحصل  على دواء يعتمد على القنب الهندى في تجربة لمواجهة نوبات الصرع، ووفقا للتقرير، ويعد الطفل أول من حصل على دواء مشتق من الحشيش في العالم في تجربة لحديثي الولادة المعرضين لخطر تلف الدماغ، وتم حقن الطفل بجرعة صغيرة من المكون العلاجي للنبات على أمل أن يمنعه من النوبات العصبية، حيث يعانى من حالة نقص الأكسجين أو تدفق الدم من المشيمة.
 
اول طفل بريطانى يحصل على دواء للحشيش
اول طفل بريطانى يحصل على دواء للحشيش
ويستخدم الدواء بالفعل للمساعدة في علاج الأطفال الذين يعانون من أشكال نادرة من الصرع ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدامه في طفل مصاب بمرض نقص الأكسجين الدماغى HIE.
 
والطفل موجود في نورفولك ومستشفى جامعة نورويتش البريطانية.
 
الطفل امعالج بالحشيش
الطفل امعالج بالحشيش
 
وقالت الأم : "كان الأمر صعبًا لكنني أردت أن أفعل كل ما بوسعي لمساعدة طفلي، وكان موجودا في المستشفى لمدة تسعة أيام وكان تحت المراقبة طوال الوقت، مشيرة إلى تحسن أداءه رائع بشكل رائع مقدمة الشكر للأطباء المعالجين له على مافعلوه لها ولطفلها .
 

العلاج بالحشيش

نوبات الصرع

نقص الأكسجين الدماغى

تلف الدماغ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة