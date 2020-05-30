أول تعليق لروسيا على قرار ترامب بإنهاء العلاقة مع منظمة الصحة العالمية

أعلنت الخارجية الروسية، الجمعة، إن قرار واشنطن إنهاء العلاقة مع منظمة الصحة العالمية ضربة للشرعية الدولية والتعاون في هذا المجال، في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى الوحدة لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، وفق " سبوتنيك" خلال إحاطة إعلامية للصحفيين:"في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى تعزيز الجهود في مكافحة الوباء، تضرب واشنطن الأسس القانونية الدولية للتعاون في قطاع الرعاية الصحية".

وتساءلت زاخاروفا "ما الذي يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه للعالم في المقابل؟".

وخلصت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، قائلة" صورة محزنة تفتحها نظم الرعاية الصحية الأمريكية بفترة الوباء، لا تترك لواشنطن أي فرصة للتحدث عن القيادة في هذا المجال".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم الجمعة، إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية، التي يتهمها بالانحياز إلى الصين منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، "لأنهم فشلوا في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة، نحن ننهي اليوم علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم".