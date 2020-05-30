وأضاف عثمانوف- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تقرر تخفيض الضرائب على الدخل بنسبة 50 في المائة لأصحاب المشروعات وعلى استخدام الموارد المائية للمزارعين، بجانب تعليق تحصيل الرسوم السياحية مؤقتا، وتعليق جميع عمليات التدقيق الضريبى حتى نهاية العام، والفوائد المستحقة على الديون الضريبية للشركات، فضلا عن عدم فرض الغرامات على الشركات للتأخر في سداد الديون المستحقة على عمليات التصدير والاستيراد.

وأفاد بأن التدابير الحكومية التي بدأ تطبيقها منذ بداية أزمة كورونا وحتى نهاية العام تشمل تخصيص 2.6 تريليون سوم (العملة المحلية) من الموارد السائلة الإضافية للبنوك التجارية من حساب متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وفرض حظر على اتخاذ الإجراءات والإعلان عن الإفلاس بالنسبة للمؤسسات التي تواجه الصعوبات بسبب القيود المفرودة نتيجة لمجابهة تفشي فيروس كورونا.