أهالي دجوى ببنها يشكلون لجنة لمواجهة كورونا بالكشف عن المصابين بالفيروس

القليوبية نيفين طه

شكل أهالي قرية دجوى بمركز بنها لجنة شعبية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية ومجابهة فيروس كورونا المستجد، ومساعدة الحالات المصابة وأسرهم، ونشر الوعي بين المواطنين، وذلك في ظل ظهور إصابات بالفيروس بالقرية والقرى المجاورة.

وقام الأهالي بتشكيل 4 لجان فرعية، منها اللجنة الطبية، وتتكون هذه اللجنة من طبيب حميات وصيدلي وممرض إسعاف ومتخصص في أخذ العينات، ومهمتها الكشف على الحالة وأخذها إلى المستشفى ذهابًا وإيابًا مجانًا، وتأمين عزلها في المنزل حال ايجابية عينتها، وتوفير الدواء اللازم حتى تمام الشفاء، مع أخذ عينة دم من المخالطين والذهاب بها للمعامل المختصة

أما اللجنة الثانية فهي "الموارد"، وتختص بجمع التبرعات، وتوفير المعدات اللازمة للجنة الطيبة، وتوفير الأدوية والمستلزمات العلاجية للحالات وتختص لجنة التوعية وهي اللجنة الثالثة- بتوعية أهل القرية بالإجراءات الوقائية اللازمة للسيطرة علي المرض، والتعامل مع ظهور أي أعراض على أي شخص، بينما تختص اللجنة الرابعة وهي "الاتصال"، بالتواصل مع الجهات الصحية والأمنية في حال ظهور حالة إيجابية، وتوجيهها، والبحث عن مكان لها في أحد المستشفيات حتى تمام الشفاء.

كما أنه تم تخصيص 4 أرقام تليفون للتواصل بين المواطنين واللجنة، حيث خصص للتبرع رقم بـ01220993884، والتطوع على رقم 01558774306، والاقتراحات على رقم 01006301756، والإبلاغ عن حالات الاشتباه على رقم 01032032821، والاستفسارات على رقم 01140076620.

كما تم تخصيص منفذ بكل منطقة بالقرية لتوزيع الكمامة والجونتي والكحول بأسعار رمزية، بمنطقة محطة المياه بوسط البلد، و3 منافذ أخرى بمناطق العوامر والشرفا والبطاوية، مشيرًا إلى توفير الكمامة والجوانتي بسعر 2 جنيه وزجاجة الكحول بسعر 8 جنيهات.

وفي سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال المخالفين لهذه القرارات.

وأكد ضرورة متابعة انتظام حظر التجول ليلاً، والتزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة بقرار الحظر، فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالتكاتف المستمر بين كال الجهات المعنية ، خاصة التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى المتابعة والتنسيق الدائم للتعامل مع مستجدات وأية حالات طارئة، وتطبيق قرارات الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا.