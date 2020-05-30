اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالي دجوى ببنها يشكلون لجنة لمواجهة كورونا بالكشف عن المصابين بالفيروس

السبت، 30 مايو 2020 08:40 م
أهالي دجوى ببنها يشكلون لجنة لمواجهة كورونا بالكشف عن المصابين بالفيروس
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شكل أهالي قرية دجوى بمركز بنها لجنة شعبية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية ومجابهة فيروس كورونا المستجد، ومساعدة الحالات المصابة وأسرهم، ونشر الوعي بين المواطنين، وذلك في ظل ظهور إصابات بالفيروس بالقرية والقرى المجاورة.

 وقام الأهالي بتشكيل 4 لجان فرعية، منها اللجنة الطبية، وتتكون هذه اللجنة من طبيب حميات وصيدلي وممرض إسعاف ومتخصص في أخذ العينات، ومهمتها الكشف على الحالة وأخذها إلى المستشفى ذهابًا وإيابًا مجانًا، وتأمين عزلها في المنزل حال ايجابية عينتها، وتوفير الدواء اللازم حتى تمام الشفاء، مع أخذ عينة دم من المخالطين والذهاب بها للمعامل المختصة

أما اللجنة الثانية فهي "الموارد"، وتختص بجمع التبرعات، وتوفير المعدات اللازمة للجنة الطيبة، وتوفير الأدوية والمستلزمات العلاجية للحالات وتختص لجنة التوعية  وهي اللجنة الثالثة- بتوعية أهل القرية بالإجراءات الوقائية اللازمة للسيطرة علي المرض، والتعامل مع ظهور أي أعراض على أي شخص، بينما تختص اللجنة الرابعة وهي "الاتصال"، بالتواصل مع الجهات الصحية والأمنية في حال ظهور حالة إيجابية، وتوجيهها، والبحث عن مكان لها في أحد المستشفيات حتى تمام الشفاء.

كما  أنه تم  تخصيص 4 أرقام تليفون للتواصل بين المواطنين واللجنة، حيث خصص للتبرع رقم بـ01220993884، والتطوع على رقم 01558774306، والاقتراحات على رقم 01006301756، والإبلاغ عن حالات الاشتباه على رقم 01032032821، والاستفسارات على رقم 01140076620.

كما تم تخصيص منفذ بكل منطقة بالقرية  لتوزيع الكمامة والجونتي والكحول بأسعار رمزية، بمنطقة محطة المياه بوسط البلد، و3 منافذ أخرى بمناطق العوامر والشرفا والبطاوية، مشيرًا إلى توفير الكمامة والجوانتي بسعر 2 جنيه وزجاجة الكحول بسعر 8 جنيهات.

وفي سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال  المخالفين لهذه القرارات.

وأكد ضرورة متابعة انتظام حظر التجول ليلاً، والتزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة بقرار الحظر، فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالتكاتف المستمر بين كال الجهات المعنية ، خاصة التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى المتابعة والتنسيق الدائم للتعامل مع مستجدات وأية حالات طارئة، وتطبيق قرارات الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا.

أهالي دجوى ببنها يشكلون لجنة لمواجهة كورونا بالكشف عن المصابين بالفيروس (1)
 

 

أهالي دجوى ببنها يشكلون لجنة لمواجهة كورونا بالكشف عن المصابين بالفيروس (2)
 

 

أهالي دجوى ببنها يشكلون لجنة لمواجهة كورونا بالكشف عن المصابين بالفيروس (3)
 

 


اخبار مصر

دجوى

بنها

القليوبية

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

كرم جبر: توقيع اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج الصحفيين من كورونا

كرم جبر: توقيع اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج الصحفيين من كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة