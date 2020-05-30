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أمين عام البرلمان: النائب هشام مجدى أجرى مسحة فيروس كورونا وحالته مستقرة

السبت، 30 مايو 2020 08:46 م
أمين عام البرلمان: النائب هشام مجدى أجرى مسحة فيروس كورونا وحالته مستقرة النائب هشام مجدي
كتب محمود حسين 

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قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إن النائب هشام مجدى تم أخذ منه مسحة لأنه يعانى من بعض الأعراض التنفسية ولكن نتيجة المسحة لم تظهر بعد.

من جانبه، قال النائب هشام مجدى، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، إنه دخل مستشفي العزل لليوم الثانى، وأجرى تحاليل وفحوصات للاطمئنان على نفسه، وحتى الآن لم يتبين إذا كان مصابا بفيروس كورونا أم لا، وأنه لم يتم إبلاغه بالإصابة بالفيروس، مؤكدا أنه توجه للمستشفى للاطمئنان على نفسه فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، مؤكدا فى تصريح لـ"اليوم السابع": "أطمئن الجميع، أنا بخير وحالتى مستقرة، ودخلت المستشفى وأقضى اليوم الثانى فى العزل اليوم السبت"

يذكر أنه تم إعلان اليوم إصابة النائب عمرو وطني والنائبة نشوى الديب بفيروس كورونا، وذلك من خلال مصادر داخل مجلس النواب، كما أصيبت من قبل بالفيروس الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب.

وجدير بالذكر أن البرلمان اتخذ منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد، كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بدءًا من تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية مرورًا بالندوات التثقيفية والتعليمات والإرشادات الطبية المنتشرة عبر الشاشات المختلفة والاستعانة بإحدى الجهات للتعقيم الكامل للمجلس سواء القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة واللجان النوعية البالغ عددها 25 تتوزع، كما رفع إجراءات التحصين بإخضاع جميع المترددين على البرلمان سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس، وتركيب ممرات تعقيم ذاتى على أبواب البرلمان المختلفة وذلك فى ضوء الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".  

وشملت حزمة الإجراءات الهامة التى اتخذها البرلمان، تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب لحين إشعار آخر، وإعفاء إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.


كورونا

البرلمان

عمرو وطني

النواب

النائب هشام مجدي

فيروس كورونا

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