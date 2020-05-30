أمن دمياط يطبق قرار ارتداء الكمامات ويسحب رخص القيادة من المخالفين

وفى سياق متصل وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعليماتها للمنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص بضرورة إلزام العاملين والمترددين عليها بارتداء الكمامات الواقية، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 30 مايو لحين صدور إشعار آخر حيث سيتم توقيع غرامة 4 آلاف جنيه على كل من يخالف‪ هذا القرار وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ14، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" كما أن تلك العقوبات تكون فورية، بينما يمكن التظلم عليها في حالة وجود مانع من الموانع الطبية لدى الشخص تمنعه من ارتداء الكمامة، وهو ما سينظمه القرار الصادر لحماية الصحة العامة، حيث لم يكن موجودا مسبقا بالقانون.