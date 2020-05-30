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ألمانيا تسجل 738 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 181 ألفا

السبت، 30 مايو 2020 07:38 ص
ألمانيا تسجل 738 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 181 ألفا ميركل
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 738 ليبلغ العدد الإجمالي 181196 حالة.

 

كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 39 ليصل العدد الإجمالي إلى 8489 حالة وفاة.

وكانت ذكرت شبكة بوليتيكو الإعلامية الأمريكية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور قمة مقترحة لمجموعة السبع في الولايات المتحدة.

ونقلت بوليتيكو عن شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية قوله "تشكر المستشارة الرئيس ترامب على دعوته لها لقمة مجموعة السبع في نهاية يونيو  في واشنطن، حتى اليوم، وفي ضوء وضع الوباء إجمالا فإنها لا يمكنها الموافقة على الحضور شخصيا والقيام برحلة إلى واشنطن".

وأضاف قائلا "ستواصل بالطبع متابعة تطورات الوباء".

وكان البيت الأبيض ذكر يوم الثلاثاء، أن ترامب يرى أن عقد قمة لمجموعة السبع في الولايات المتحدة قرب نهاية يونيو هى أفضل مثال لرفع قيود العزل العام.

 


المانيا

كورونا

ميركل

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