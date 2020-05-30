ألمانيا تسجل 738 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 181 ألفا

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 738 ليبلغ العدد الإجمالي 181196 حالة.

كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 39 ليصل العدد الإجمالي إلى 8489 حالة وفاة.

وكانت ذكرت شبكة بوليتيكو الإعلامية الأمريكية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور قمة مقترحة لمجموعة السبع في الولايات المتحدة.