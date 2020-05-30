اليوم السابع
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خالد صلاح
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أفريقيا تتخطى 135 ألف إصابة بكورونا.. والوفيات 3922 شخصا

السبت، 30 مايو 2020 01:24 م
أفريقيا تتخطى 135 ألف إصابة بكورونا.. والوفيات 3922 شخصا كورونا فى افريقيا
هند المغربي

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شهدت قارة أفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات اليوم السبت، إلى 135 ألفا و292 إصابة، وانتشر الوباء في 53 من دول القارة الـ 54.

 ووفقا للاتحاد الأفريقي سجلت القارة الأفريقية حتى الآن 135 ألفا و292 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 3 آلاف و922 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى وتعافى 56 ألفا و416شخصا.

وسجلت دول شمال أفريقيا 40 ألفا و542 إصابة، تليها غرب أفريقيا 33 ألفا و221 إصابة وجنوب أفريقيا 31 ألفا و384 إصابة وشرق أفريقيا 15 ألفا و333 إصابة ووسط أفريقيا 14 ألفا و812 حالة.

ومن جانبه، أفاد المكتب الإقليمي للصحة العالمية في أفريقيا أنه وفقا لآخر دراسة تهدد الجائحة حياة 44 مليونًا ممكن أن يلقوا مصرعهم في السنة الأولى من الوباء إذا فشلت تدابير الاحتواء، وفقا للدراسة التي تمت على 47 دولة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية فى القارة التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من مليار نسمة في الوقت الذي لفتت المنظمة أنه توجد تسعة أسرة فقط في وحدة العناية المركزة في المتوسط لكل مليون شخص، لتصبح الأمور أكثر تعقيدا في القارة السمراء لاحتواء الجائحة.

 

 


افريقيا

كورونا

الاتحاد الافريقي

القارة السمراء

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