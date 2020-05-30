أطباء مستشفى أرمنت التخصصى ينجحون فى إجراء عملية لمريض يعانى من بتر كلى بالإصبع

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مستشفى أرمنت التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، اليوم السبت، فى إجراء جراحة ناجحة ودقيقة لمريض يعانى من بتر كلى فى إصبع الإبهام الأيسر وكسر كامل بعظام اليد، ويجرى متابعة حالته الصحية بعد نجاح العملية، وتم توجيه الشكر لفريق التجميل بالمستشفة لنجاحهم فى إجراء العملية.

البداية كانت بحضور إلى مستشفى أرمنت التخصصى غرب الأقصر، مريض يعاني من بتر كلي بإصبع الإبهام الأيسر وكسر كامل بعظام المشطية الأولى لليد، وقطع بأوتار وشرايين وأوردة وأعصاب الإصبع وتهتك بالعضلات والجلد والأنسجة، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية للمريض، وتم إجراء الفحص والأشعة وحجز المريض وتجهيزه، لإجراء عملية جراحة ميكروسكوبية لإعادة زرع الأصبع، وتوصيل الأوتار وإصلاح العضلات وتثبيت كسر المشطية الأولى بواسطة K-wire وعمل رقعة جلدية كاملة السمك لتغطية النصف الخارجي من الإصبع.

وأجريت العملية بواسطة فريق جراحة التجميل بالمستشفى، بقيادة كلاً من الأستاذ الدكتور عصام مدرس مساعد جراحة التجميل والحروق، والدكتور طبيب مقيم إبراهيم رجائي نائب مدير الطوارئ، وفريق تمريض العمليات بالمستشفى وتم نقل المريض الى غرفته بالمستشفى لإتمام عملية المتابعة الإستمرارية له، ومن جانبه توجه الدكتور أحمد بسيوني مدير عام مستشفى أرمنت التخصصى، والدكتور عبدالرحمن محمود نائب مدير عام المستشفى، بالشكر والتقدير لجميع العاملين في المستشفى على مايقومون به في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وكان قد نجح أطباء مستشفى أرمنت التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، بقيادة الدكتور أحمد بسيونى، فى إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات كانت تعانى من صديد فى الجهاز التنفسى، وتم إجراء عملية جراحية للطفلة وإزالة الغشاء البلورى وتنظيف الصدر من الصديد بنجاح كبير، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بحضور طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى أرمنت التخصصى، وهى تعانى من إنكماش تام بالرئة اليمنى نتيجة صديد بالصدر الذى بدوره أدى إلى زيادة سمك الغشاء البلورى وضغطه التام على الرئه، مع تسمم بالدم ووضع المريضه على التنفس الصناعى.