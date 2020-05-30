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أسعار الدواجن تنخفض لـ26 جنيها من المزرعة.. وكرتونة البيض تسجل 21 جنيهًا

السبت، 30 مايو 2020 11:00 م
أسعار الدواجن تنخفض لـ26 جنيها من المزرعة.. وكرتونة البيض تسجل 21 جنيهًا الدواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 30-5-2020، انخفاضًا عن آخر أسبوع في شهر رمضان المبارك بلغ 4 جنيهات في الكيلو حيث سجل سعر الكيلو من المزرعة 26 جنيها مقابل 30 جنيها وذلك وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 26-27 جنيهًا للكيلو،  فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 29-31 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة. 
 
وأضاف السيد  لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، وسعر كرتونة البيض تبدأ من 21 جنيهًا من المزرعة وتباع للمستهلك 25-27جنيهًا.
 
جدير بالذكر أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويًا، لافتًا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".
 
وأوضحت أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرًا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس ما قد يؤثر عليها من حين إلى آخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويًا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويًا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وان مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل. 

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