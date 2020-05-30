أستاذ مناعة: لا يوجد علاج حتى اليوم لكورونا و20% فقط يصلون للمرحلة الحرجة

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور أشرف الفقى، أستاذ الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، إن هناك حقيقتين لابد أن يعرفهما الناس، أنه لا يوجد دواء معين تم الاتفاق على سلامته وأمانه موجها لكورونا حتى اليوم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث: الحقيقة الثانية أن مرض كورونا له مراحل؛ مرحلة مبكرة ومتوسطة ومرحلة حرجة الجميع يمر بالمرحلة الأولى ومنهم من يتعافى تماما، وهناك من تسوء أعراضه وتصل إلى المتوسطة، و20% فقط يصل إلى المرحلة الحرجة.

وأوضح، أن كل مرحلة ولها سياسة علاجية مختلفة وليس بالضرورة أن يأتي العلاج الذى يؤدى نتيجة مع المرحلة الحرجة أن يصلح للمرحلتين السابقتين، وفى ضوء الحقيقتين الوضع اليوم يقول إن الناس في مصر ليس لديهم إمكانية التحليل وعلى المشتبه بهم أن يأخذوا علاجا للأعراض مثل أدوية الدعم المناعى وخوافض الحرارة والعزل بقدر المستطاع، وإذا تطورت الأعراض بروتوكولات العلاج مختلفة.