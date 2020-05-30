آخر حاكم بريطانى لهونج كونج: رئيس الصين يجازف بإشعال فتيل حرب باردة جديدة

رويترز

قال كريس باتن آخر حاكم بريطانى لهونج كونج لرويترز، إن الرئيس الصينى شى جين بينج يشعر بالقلق على وضع الحزب الشيوعى، لدرجة أنه يجازف بإشعال فتيل حرب باردة جديدة وتهديد مكانة هونج كونج باعتبارها المركز المالى المرموق فى آسيا، وأضاف باتن، أن الإجراءات الصينية العدوانية فى هونج كونج، تنذر بتدفق رأس المال والناس إلى خارج المدينة التى تنتقل من خلالها معظم الاستثمارات الأجنبية إلى البر الرئيسى،

ووصف باتن شى، بأنه ديكتاتور يشعر بالقلق على وضع الحزب الشيوعى فى الصين، بعد انتقادات لإدارته لتفشى فيروس كورونا المستجد فى أول الأمر والتأثير الاقتصادى لخلافاته التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال، "أحد الأسباب التى تجعل شى جين بينغ يثير كل هذه المشاعر الوطنية بخصوص هونج كونج وتايوان وقضايا أخرى هو أنه يشعر بالقلق أكثر من أى مسؤول آخر على وضع الحزب الشيوعى فى الصين".

ولم ترد السفارة الصينية فى لندن على طلب تعليق.

وشهد باتن (76 عاما) إنزال العلم البريطانى فى هونج كونج عند تسليم المدينة للصين عام 1997 بعد حكم بريطانى استمر 150 عاما.

كان البرلمان الصينى، قد وافق الأسبوع الحالى على قرار بسن قوانين لهونج كونج تهدف إلى الحد من العصيان والانفصال والإرهاب والتدخل الخارجي.

وقال باتن، إن تصرفات شى تجعل مكانة هونج كونج بوصفها المركز المالى الدولى الأول فى آسيا محل تساؤل.

وتابع، "إنها تثير أسئلة جدية بشأن مستقبل هونج كونج كمجتمع حر وكذلك بشأن قدرة هونج كونج على أن تظل المركز المالى الدولى الأول فى آسيا".