CNN: صفعة ترامب لتويتر تظهر استخدامه السلطة لأهوائه الشخصية

كتبت ريم عبد الحميد

علقت شبكة "سى إن إن" الأمريكية على القرار الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن مواقع التواصل الاجتماعى، والذى من شأنه أن يجردها من الحصانة القانونية التى تتمتع بها بشـن المحتوى الذى ينشر عبر منصاتها، وقالت إنه يكشف أن الرئيس يستخدم السلطة لأهوائه الشخصية.

وأوضحت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إن ترامب سبق أن تمت مساءلته فى الكونجرس لاستخدامه السلطة الرئاسية للتأثير على انتخابات، والآن يتضح أن تبرأته فى محاكمة مجلس الشيوخ قد شجعته على استخدام هذه السلطة لخدمة أهوائه الشخصية بنمط يصبح أكثر وضوحا كلما طال بقاؤه فى المنصب.

فبعد يومين من وضع تويتر تصنيف "تقصى حقائق" على واحدة من تغريدات ترامب"المضللة"، هدد الرئيس الأمريكى بإغلاق الشركة فى انتهاك لحرية التعبير، وكشف ذلك عن واحد من كثير من الأمور التى تشغله بعد يوم من تجاوز عدد وفيات جائحة كورونا فى الولايات المتحدة حاجز الـ 100 ألف، فيما وصفته الشبكة بالكارثة التى تتكشف تحت مرأى من الرئيس.

واعتبرت الشبكة أن الخطوة التى قام بها الرئيس هى أحدث نموذج على اتجاه متسارع يستخدم فيها آليات الحكم لمواجهة المشاكل الشخصية، وتعزيز أجندته الشخصية بدلا من النظرة التقليدية للمصلحة الوطنية.

وفى الأسابيع الأخيرة، أجرى ترامب تطهيرا ضد مسئولى المراقبة داخل الوكالات الحكومية المعروفة باسم المفتشين العامين، بينما البعض الذين تمت محاصرتهم فى دراما المساءلة.

ويطلب القرار التنفيذى الجديد لترامب مراجعة قانون يمنح شركات السوشيال ميديا حصانة من المسئولية عن المحتوى الذى ينشر بها، وربما تكون الخطوة بمثابة حيلة سياسية، بالنظر إلى أن الأمر يواجه طريقا صعبا فى المحاكم.