اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 09:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

CNN: صفعة ترامب لتويتر تظهر استخدامه السلطة لأهوائه الشخصية

الجمعة، 29 مايو 2020 09:10 ص
CNN: صفعة ترامب لتويتر تظهر استخدامه السلطة لأهوائه الشخصية ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علقت شبكة "سى إن إن" الأمريكية على القرار الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن مواقع التواصل الاجتماعى، والذى من شأنه أن يجردها من الحصانة القانونية التى تتمتع بها بشـن المحتوى الذى ينشر عبر منصاتها، وقالت إنه يكشف أن الرئيس يستخدم السلطة لأهوائه الشخصية.

 وأوضحت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إن ترامب سبق أن تمت مساءلته فى الكونجرس لاستخدامه السلطة الرئاسية للتأثير على انتخابات، والآن يتضح أن تبرأته فى محاكمة مجلس الشيوخ قد شجعته على استخدام هذه السلطة لخدمة أهوائه الشخصية بنمط يصبح أكثر وضوحا كلما طال بقاؤه فى المنصب.

فبعد يومين من وضع تويتر تصنيف "تقصى حقائق" على واحدة من تغريدات ترامب"المضللة"، هدد الرئيس الأمريكى بإغلاق الشركة فى انتهاك لحرية التعبير، وكشف ذلك عن واحد من كثير من الأمور التى تشغله بعد يوم من تجاوز عدد وفيات جائحة كورونا فى الولايات المتحدة حاجز الـ 100 ألف، فيما وصفته الشبكة بالكارثة التى تتكشف تحت مرأى من الرئيس.

واعتبرت الشبكة أن الخطوة التى قام بها الرئيس هى أحدث نموذج على اتجاه متسارع يستخدم فيها آليات الحكم لمواجهة المشاكل الشخصية، وتعزيز أجندته الشخصية بدلا من النظرة التقليدية للمصلحة الوطنية.

وفى الأسابيع الأخيرة، أجرى ترامب تطهيرا ضد مسئولى المراقبة داخل الوكالات الحكومية المعروفة باسم المفتشين العامين، بينما البعض الذين تمت محاصرتهم فى دراما المساءلة.

 ويطلب القرار التنفيذى الجديد لترامب مراجعة قانون يمنح شركات السوشيال ميديا حصانة من المسئولية عن المحتوى الذى ينشر بها، وربما تكون الخطوة بمثابة حيلة سياسية، بالنظر إلى أن الأمر يواجه طريقا صعبا فى المحاكم.


دونالد ترامب

تويتر

السوشيال ميديا

الرئيس الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العالم هذا الصباح.. ترامب يوقع قرارا لتجريد مواقع التواصل الاجتماعى من الحصانة القانونية.. أمريكا تستدعي الحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات على مقتل رجل أسود.. عروض جوية باليابان لتحية الأطباء على مواجهة كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 09:00 ص

مارك زوكربيرج ينأى بفيسبوك عن شركة تويتر في معركتها مع ترامب

الجمعة، 29 مايو 2020 06:51 ص

ترامب يوقع قرارا لتجريد مواقع التواصل الاجتماعى من الحصانة القانونية

الجمعة، 29 مايو 2020 03:08 ص

ترامب يجرد السوشيال ميديا من الحصانة.. الرئيس الأمريكى: بات لديها نفوذ يجب مواجهته.. واشنطن بوست: القرار يفتح الباب لإعادة النظر فى قانون "302" ويحمل فيس بوك وتويتر مسئولية قانونية على منشورات المستخدمين

الجمعة، 29 مايو 2020 01:32 ص

النائب الأمريكى بول جوسر: ترامب اتحذ قرارا شجاعا بشأن منصات التواصل

الخميس، 28 مايو 2020 11:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة