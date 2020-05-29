6 توصيات لاتحاد نقابات المهن الطبية فى أول اجتماع له بـ"الفيديوكنفرانس"

كتبت آية دعبس

قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد خلال اجتماعه اليوم الجمعة، والذى تم عقده من خلال خاصية "الفيديوكونفرانس"، صدر عنه مجموعة من التوصيات.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تلك التوصيات، هى:

1- الإعانة الخاصة بدعم الأعضاء المصابين بكورونا، والمتوفيين، لا يتم قصرها على الإصابة بكورونا نتيجة ممارسة عمله أو الاختلاط بحالات أثناء تأدية الخدمة الطبية، ويتم تعميمها لكل أعضاء المهن الطبية بلا استثناء.

2- الإسراع فى إجراء دراسة جدوي لإنشاء مصنع او خط إنتاج لتصنيع الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية.

3- تم ملاحظة أن أغلب الأطقم الطبية التى يتم إرسالها لمستشفيات العزل، لم تحصل على التدريب الكافى، وبالتالى تم توصية النقابات لتكثيف التدريبات الأونلاين، على مواجهة الفيروس والتعامل مع حالات الاشتباه، وتم إرسال "لينكات" للاتحادات الفرعية بالمحافظات لتفعيلها.

4- التأكيد على تعاقد مشروع العلاج مع مستشفيات خاصة، بحيث يتم عزل أعضاء الاتحاد بها فى حال عدم توافر مكان له فى المستشفيات الحكومية.

5- مخاطبة الدولة بالبدء فى إصدار وثيقة تأمين طبى، يسمح لشركات التأمين بأن يتم عمل وثيقة تأمين ضد أخطار المهنة، حتى يتم صرف مبالغ للتعويض للأعضاء فى حال الإصابة، حيث يحتاج ذلك إلى قرار من هيئة سوق المال، والبنك المركزى، ليتم إعداد هذا الشكل من الوثائق، ومازال جارى بحث طرحها بشكل إجبارى أو اختيارى.

6- اقتراح بفتح حساب خاص بالتبرعات من خلال اتحاد المهن الطبية، لأى رجال أعمال لديها الرغبة فى التبرع للفرق الطبية بالمستلزمات الخاصة بالوقاية.

وأضاف: كما تم مناقشة بعض المشاكل التى كانت تواجه الاتحادات الفرعية، ووعد الدكتور حسين خيرى رئيس الاتحاد، ونقيب الأطباء، بتوصيل صوتهم لرئاسة الوزراء، وفى حال وجود تعنت خاصة بإجبار أصحاب الأمراض المزمنة فى ممارسة عملهم، بأن يتم تطبيق قرار رئيس الوزراء عليهم، والتزامهم بالمنازل.

وتابع: واستعرض الدكتور حسين خيرى، ما تم خلال لقائه أمس برئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم تجهيز مستشفى عزل للفرق الطبية، وتوفير مسحات الـPCR للأطقم الطبية، لافتا إلى أن الاتحاد حتى الآن مازال فى انتظار قرار معاملة المصابين والوفيات من الفرق الطبية كشهداء، وقواعد التطبيق الخاصة بصندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية، لتوضيح الفئات التى سيشملهم القرار ليتم مناقشته، خاصة أن الاتحاد لا يعلم حتى الآن المبالغ المالية التى من المقرر يتم صرفها للأعضاء.

وأشار إلى أن الاتحاد استنكر إهمال التعامل مع الفرق الطبية، من قبل وكلاء الوزراء ومديرى المستشفيات، مع أعضاء الفرق الطبية المُصابة بفيروس كورونا، حيث أن أخلاقيات المهن تحتم التعامل معهم فور الإصابة دون الانتظار إلى صدور تعليمات.