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155 مليون تكلفة الخطة الاستثمارية لتطوير شبكة كهرباء البحيرة

الجمعة، 29 مايو 2020 09:00 ص
155 مليون تكلفة الخطة الاستثمارية لتطوير شبكة كهرباء البحيرة المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم اعتماد مبلغ 155 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة والتى يتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركة للعام المالى 2020/2021، والتى تستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن والعمل على القضاء على مشاكل انخفاض الجهد.

وأضاف عكاشة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المستهدف خلال العام المالى الجديد إحلال وتجديد وتحسين الاداء للخطوط الهوائية بالجهد المتوسط بطول 62 كيلو متر و888 كيلو متر للجهد المنخفض، وكذلك لكابلات الجهد المتوسط بكمية 27 كيلو متر و9 كيلو متر للجهد المنخفض، لافتا إلى أنه سيتم إضافة 11 محول جديد لتحسين أداء الشبكة الكهربائية بالقرى وحل مشكلة انخفاض الجهد.

وأشار عكاشة إلى أن نسب التحصيل بالشركة جيدة خلال شهرى مارس وأبريل وتسير بانتظام على مستوى نطاق عمل الشركة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، ووفقا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء.

وقال عكاشة، أن الشركة حريصة على سلامة جميع العاملين بها بشكل عام و الذين يتطلب عملهم الاختلاط المباشر مع الجمهور بشكل خاص، مشيرا إلى أنه تم توفير الكمامات والمواد المطهرة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين و خاصة العاملين بإدارات الكشف والتحصيل.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفع الالكتروني لفواتير الكهرباء

محمد شاكر

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