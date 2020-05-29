"‎جاليري لافاييت" يستعد لاستقبال الزوار غدا بعد إعلان رفع القيود فى فرنسا

كتب محمد سعودي

مع رفع القيود عن التنقل داخل فرنسا وإعادة فتح المقاهي والمطاعم اعتبارا من 2 يونيو، يعود متجر "جاليري لافاييت" الشهير في باريس لفتح أبوابه أمام ‏الجمهور نهاية هذا الأسبوع‎ بعد إغلاق دام أكثر من شهرين، حيث يفتح المتجر أبوابه أمام زبائنه غدا السبت في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الخميس، أن انتشار فيروس كورونا قد بات تحت السيطرة في البلاد، مؤكدا رفع القيود عن حركة التنقل وإعادة فتح المطاعم ودور السينما والمنتزهات في المناطق التي تقع ضمن المستوى "الأخضر" من الخطر، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يونيو المقبل.

ويستعد متجر "جاليري لافاييت" الشهير إلى فتح أبوابه مجددا بعد إغلاق دام نحو شهرين ونصف، حيث يبدأ العمل اعتبارا من يوم 30 مايو الجاري، وفقا لما ذكره موقع " leparisien " الفرنسي.

وقبل الإغلاق، كان يزور ‎ متجر "جاليري لافاييت" الشهير حوالي 37 مليون زائر كل عام، معظمهم من‎ ‎السياح، وسيستقبل أول زبائنه بدءا من الساعة الحادية عشرة صباح غد ‏السبت‎.‎

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" تسبب في وفاة أكثر من 28 ألفا و500 شخص في فرنسا وحدها، وبذلك تعتبر رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم.

وافتتح متجر "جاليري لافاييت" لأول مرة في عام 1912 حيث يعد من أكبر متاجر التجزئة في أوروبا من حيث‎ ‎المبيعات، مع ما يقرب من 40 مليون ‏زبون سنويا‎.‎

وقال متجر "جاليري لافاييت" إن تطبيق القواعد الصحية يتطلب مراقبة صارمة، بما فيها وضع الزبائن والموظفين الكمامات والحد من عدد الأشخاص ‏الذين يمكنهم الدخول في وقت واحد‎، بحسب "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الخميس، عن خطوات المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحجر المنزلي المفروض على الفرنسيين منذ 17 مارس الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، على أن تدخل حيز النفاذ ابتداء من اليوم الثاني من شهر يونيو المقبل، مؤكدا أن انتشار الوباء داخل الأراضي الفرنسية صار تحت السيطرة.

وتقرر، طبقا لذلك، رفع القيود المفروضة على التنقل داخل البلاد اعتبارا من ذلك التاريخ بعدما كان تنقل الفرنسيين محصورا في حدود 100 كلم في محيط السكن. وقال فيليب أثناء حديثه أمام وسائل الإعلام بباريس "بدءا من 2 يونيو ، سيوضع حد للقيود على التنقل".