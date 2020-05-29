وكيل صحة الغربية: توفير أماكن عزل لمصابى كورونا بجميع مستشفيات المحافظة

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قال إن مستشفى عزل كفر الزيات والمدن الجامعية بنين وبنات نجحت في شفاء 602 حالة تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية، مضيفا أن 159 تم عزلهم منزليا .

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن مستشفى كفر الزيات نجحت في تقديم العلاج وشفاء عدد 125 حالة وتم خروجهم بالإضافة إلى 35 حالة تم تحويلهم إلى العزل المنزلي بعد تلقي العلاج ، كما تم خروج عدد 422 من المدينة الجامعية بنات وكذلك تحويل71 للعزل المنزلي.