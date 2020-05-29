وكيل صحة الغربية: توفير أماكن عزل لمصابى كورونا بجميع مستشفيات المحافظة

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة فى محافظة الغربية إنه تم توفير أماكن عزل لمصابي كورونا بجميع المستشفيات العامة ومستشفيات الحميات، وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن جميع المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا يتم تقديم بروتوكول العلاج الخاصة بالمرض بها، موضحا أنه أعطى تعليمات لمديري تلك المستشفيات بالتواصل الدائم مع الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي،وذلك لسرعة توفير أماكن لهم.
وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قال إن مستشفى عزل كفر الزيات والمدن الجامعية بنين وبنات نجحت في شفاء 602 حالة تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية، مضيفا أن 159 تم عزلهم منزليا .
وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن مستشفى كفر الزيات نجحت في تقديم العلاج وشفاء عدد 125 حالة وتم خروجهم بالإضافة إلى 35 حالة تم تحويلهم إلى العزل المنزلي بعد تلقي العلاج ، كما تم خروج عدد 422 من المدينة الجامعية بنات وكذلك تحويل71 للعزل المنزلي.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الوطن بأكمله يقدر المجهود العظيم والكبير الذي يقوم به جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وخاصة في الفترة الراهنة .
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