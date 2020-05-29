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وكيل "صحة الشرقية" يشيد بتعاون هيئة الإسعاف فى مواجهة كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 06:28 م
وكيل "صحة الشرقية" يشيد بتعاون هيئة الإسعاف فى مواجهة كورونا وكيل "صحة الشرقية" يشيد بتعاون هيئة الإسعاف فى مواجهة كورونا
الشرقية - إيمان مهنى

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زار الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد على مدير الفرع. وقدم وكيل الوزارة، الشكر للعاملين بفرع الهيئة، لما يبذلونه من جهد فى ظل الظروف الراهنة، مع العمل المتواصل على مدار الساعة، وفى أشد الظروف وأصعبها فى إسعاف المرضى والمصابين، مع نقل الحالات المشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكداً أثناء الزيارة على أن هيئة الإسعاف جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية، ونسيج متكامل لها، مشيداً بالتعاون الهائل بين المديرية وهيئة الإسعاف، وتعزيز السبل فى مواجهة الأزمة الحالية.

وأشار وكيل الووزارة، إلى أن دورهم الحالى والمشترك بين كافة القطاعات الصحية بالمحافظة، وتحملهم الكثير من الضغوط فى مثل هذه الأوقات الصعبة، ينم عن شعورهم بالمسئولية تجاه الواجب الوطنى والإنسانى، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ جميع الشعب المصري، وأن تنتهى هذه الأزمة فى أقرب وقت.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 


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