اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة الفضاء الأوروبية: تأجيل إطلاق صاروخ "أريان 6" للعام المقبل بسبب كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 11:25 ص
وكالة الفضاء الأوروبية: تأجيل إطلاق صاروخ "أريان 6" للعام المقبل بسبب كورونا الفضاء
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن الرحلة الأولى لصاروخ "أريان 6" ستؤجل حتى العام المقبل بعدما تسبب وباء كوفيد 19 بتأخير الأعمال في مواقع التطوير، حيث قال دانيال نوينشفاندر مدير النقل الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية لوكالات الأنباء العالمية، "يمكننا القول إن عملية الإطلاق لن تحدث في العام 2020".

وفي السنوات الأخيرة، واجه مشروع "أريان" منافسة شديدة خصوصا من شركة "سبايس إكس" الأمريكية مع إنشائها صاروخا قابلا لإعادة الاستخدام، لكن أوروبا ترى في "أريان 6" فرصة للرد على "الهجوم".

وأوضح نوينشفاندر أن العديد من المواقع في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تم إغلاقها بسبب تدابير العزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد أو أنها كانت تعمل بعدد أقل من الموظفين، لكن حاليا، عاد العمل إلى ما كان عليه قبل الإغلاق.

وتوقفت العمليات في منصة الإطلاق الضخمة "إلا 4" في غويانا الفرنسية في 16 مارس عندما دخلت فرنسا في مرحلة الإغلاق.


الفضاء

وكالة الفضاء الأوروبية

اريان6

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

الرجاء البيضاوى يؤكد أحقيته فى لقب "نادى القرن العشرين" بالمغرب

الرجاء البيضاوى يؤكد أحقيته فى لقب "نادى القرن العشرين" بالمغرب

تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة