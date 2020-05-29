وكالة الفضاء الأوروبية: تأجيل إطلاق صاروخ "أريان 6" للعام المقبل بسبب كورونا

كتب: أحمد علوى

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن الرحلة الأولى لصاروخ "أريان 6" ستؤجل حتى العام المقبل بعدما تسبب وباء كوفيد 19 بتأخير الأعمال في مواقع التطوير، حيث قال دانيال نوينشفاندر مدير النقل الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية لوكالات الأنباء العالمية، "يمكننا القول إن عملية الإطلاق لن تحدث في العام 2020".

وفي السنوات الأخيرة، واجه مشروع "أريان" منافسة شديدة خصوصا من شركة "سبايس إكس" الأمريكية مع إنشائها صاروخا قابلا لإعادة الاستخدام، لكن أوروبا ترى في "أريان 6" فرصة للرد على "الهجوم".

وأوضح نوينشفاندر أن العديد من المواقع في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تم إغلاقها بسبب تدابير العزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد أو أنها كانت تعمل بعدد أقل من الموظفين، لكن حاليا، عاد العمل إلى ما كان عليه قبل الإغلاق.

وتوقفت العمليات في منصة الإطلاق الضخمة "إلا 4" في غويانا الفرنسية في 16 مارس عندما دخلت فرنسا في مرحلة الإغلاق.