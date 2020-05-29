وفاة 78 مصابا بفيروس كورونا فى موسكو

كتب محمد جمال

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 78 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا فى العاصمة موسكو، مقابل 76 حالة في إحصائية أمس الخميس.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 78 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2408 أشخاص، بعد أن كانت 2330 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع نسبي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية يوم 25 مايو 76 حالة، وفي 26 مايو 73، وفي 27 مايو 71، وفي 28 مايو 76.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 175829 إصابة مؤكدة، بينها 74725 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أمس الخميس، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الجمعة، 387623 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 4374 وفاة و159257 حالة شفاء.