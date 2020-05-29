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وزير التعليم: ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة

الجمعة، 29 مايو 2020 11:35 م
وزير التعليم: ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كل ما يتم تداوله بخصوص "الثانوية العامة" بخلاف صفحة الوزارة وصفحتي أو صفحة مجلس الوزراء لا أساس له من الصحة وهو مزيف بالكامل ولا يستند لأي معلومات ولا مصداقية له علي الإطلاق.


وكانت أخبار تم تداولها تشير إلى إمكانية تأجيل امتحانات اثانوية العامة المقرر لها أن تطلق 21 يونيو المقبل لحين انهاء ذروة فيروس كورونا المستجد.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم  الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.
 
 

وطبقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب 21  يونيو اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 23  يونيو امتحان مادتي  الاقتصاد والإحصاء، والخميس 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والخميس 2 يوليو امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، والثلاثاء 7 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ، والأحد 12  يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 يوليو امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 21 يوليو امتحان  الجبر والهندسة الفراغية.
 
 
 
وشدد الوزير على أن الامتحان يبدأ الساعة 10 صباحا بدلا من 9 صباحا، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة 21 يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مستوى أسئلة الثانوية العام سيكون فى مستوى الطالب المتوسط، على غرار السنوات الماضية، مشددة على أن الأسئلة فقط ستكون فى المنهج المقرر حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة ولن تأتى أسئلة فى الامتحانات فى مقررات ما بعد 15 مارس.
 
وشددت الوزارة على أن الطلاب لهم دور مهم فى الحفاظ على صحتهم فلا بد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية، وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات مع ارتداء الجاونتى، موضحة أن تم  التعاقد مع مصانع لإنتاج كمامات وجوانتات للطلاب والإداريين ضمن الاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.
 
 


التربية والتعليم

ذروة كورونا

امتحانات الثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار مصرية

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