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وزيرة التجارة تصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى برئاسة أحمد مغاورى

الجمعة، 29 مايو 2020 11:05 ص
وزيرة التجارة تصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى برئاسة أحمد مغاورى نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى برئاسة الوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى رئيس قطاع التمثيل التجارى، وعضوية كل من الوزراء المفوضين التجاريين أحمد حسنى وحازم حسنين ومحمد السيد وياسر محمد وسيد فؤاد وعبد العزيز نجيب وأحمد زكى وطارق فاروق ولمياء فخرى وسليمان خليل .

 
ويأتى هذا القرار، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، فى إطار خطة الإصلاح الشاملة التى تتبناها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  لتطوير وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى بإعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر فى مختلف أنحاء العالم، حيث تستهدف الوزارة تعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج فى فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطنى بما يسهم  فى زيادة معدلات التصدير وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للإستثمار فى السوق المصرى.
 
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت تعليمات عاجلة لمسئولى الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتشغيل ميناء أبو طرطور بسفاجا (التابع لوزارة التجارة والصناعة) خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لإنهاء إجراءات شحن مركب محملة بالفوسفات بكمية تزن 50 ألف طن موجهه إلى إحدى الأسواق الخارجية.
 
ويأتي هذا التحرك في استجابة سريعة من وزيرة التجارة والصناعة للاستغاثة التي تلقتها من إحدى الشركات المصدره للفوسفات عبر خاصية "واتس اب"، والتي تتضرر فيها من توقف العمل بالميناء نتيجة لحصول العاملين على إجازة عيد الفطر، حيث وجهت الوزيرة مسؤلى الجهاز التنفيذي بالتحرك الفوري وبدء عملية شحن الفوسفات تمهيداً لتصديره خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وفي هذا الاطار أشاد طارق زمزم رئيس مجلس ادارة شركة النيل للتجارة بسرعة استجابة الوزيرة لحل مشكلة الشركة في ادخال (السفينة) الى الميناء وبدء عملية شحنها (بالفوسفات) والتي تستغرق عدة أيام ، مشيراً الى ان هذا الاجراء سيُجنب الشركة خسائر كبيرة  ودفع غرامات تأخير الى جانب الحفاظ على سمعة الشركات المصدره المصرية امام الشركاء الاجانب.

نيفين جامع

وزيرة التجارة والصناعة

مجلس السلك التجارى

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