اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 09:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة السكة الحديد تعلن توافر كمامات بشبابيك حجز التذاكر فى محطات القطارات

الجمعة، 29 مايو 2020 09:26 م
هيئة السكة الحديد تعلن توافر كمامات بشبابيك حجز التذاكر فى محطات القطارات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة السكة الحديد عن توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين، مع عودة حركة القطارات غدا السبت، وأضافت هيئة السكة الحديد: "نحن في بانتظارك متخذين احتياطتنا لحمايتك.. أسرتك الغالية علي أمل لرجعوك سالمًا غير حامل لأي مكروه.. فلا تكن سببًا بإهمالك في فقدان عزيز لديك او في تعاسة ذلك العزيز لفقدانك".
 
كان وزير النقل المهندس كامل الوزير طالب قيادات السكة الحديد التنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية مع عودة الحركة غدا السبت، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع .
 
ووجه الوزير قيادات السكة الحديد بتنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كافة المحطات الرئيسية والمحطات الاكثر ازدحاماً حفاظا على صحة وسلامة الركاب وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد ونشر ملصقات للتوعية بذات الشأن في كافة المحطات واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل سفر الركاب.
 
 كما كلف الوزير  قيادات السكة الحديد بإعداد جداول تشغيل للقطارات تتناسب مع حجم الطلب المتزايد علي قطارات السكك الحديدية  وبما يتناسب  مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا وذلك بالتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءا من غدا السبت. 
 
.
 

 



 


السكة الحديد

حركة القطارات

القطارات

مواعيد القطارات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. الحركة تعود للسكة الحديد والمترو غدا بعد توقف 6 أيام.. استئناف حركة القطارات تحت شعار "لا دخول بدون كمامة".. التشغيل 6 صباحا وينتهى 8 مساءً.. وتحديد مسافات آمنة أمام شبابيك الحجز لتحقيق التباعد الاجتماعى

الجمعة، 29 مايو 2020 08:00 م

وزير النقل يطالب السكة الحديد بالتنسيق مع الشرطة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات

الجمعة، 29 مايو 2020 10:45 ص

السكة الحديد تدرس تركيب أجهزة للكشف الحرارى والتعقيم على مداخل المحطات.. الهيئة تخاطب "الصحة" لتزويدها بـ100 جهاز لتوزيعها بالمحطات الرئيسية..أشرف رسلان: الأجهزة للكشف عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا بين الركاب

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:00 م

السكة الحديد: اليوم آخر أيام تشغيل القطارات قبل إيقافها فى العيد

السبت، 23 مايو 2020 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة