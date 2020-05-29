هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

كتب محمد صبحى

تساؤلات كثيرة تدور فى أذهان طلاب فرق النقل بالجامعات خاصة مع قرب انطلاق ماراثون تقديم الرسائل البحثية بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب فرق النقل بالجامعات، ومن بين تلك الأسئلة ما هو الموقف حال رسوب الطالب فى الرسالة البحثية وكيفية التصرف معه فى هذه الحالة؟.

المجلس الأعلى للجامعات يجيب على ذلك التساؤل، حيث أكد في قراراته المنظمة لعملية امتحانات الفصل الدراسى الثانى والتي جاءت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واستبدال امتحانات الطلاب بالجامعة بالرسائل البحثية أو الاختبارات الالكترونية تجنبا لنشر العدوى.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه لا ترصد درجات للطلاب، "وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط"، وأنه حال عدم قبول الرسالة البحثية "المقالة البحثية – المشروع بحثى – بحث مرجعى"، التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر من المواد الدراسية المتعلقة بالفصل الدراسى الثانى، أو حال عدم اجتيازه الاختبار الإلكتروني، - تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك، شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة، سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة إجراء الاختبار إلكترونيا بحسب الأحوال، وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية، يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة، وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.

ومن المقرر أن تبدأ الجامعات المصرية استلام البحوث بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب فرق النقل بداية من 31 مايو الجارى، وتنظم كل جامعة الجدول الزمنى للطلاب وآخر ميعاد لقبول الرسائل البحثية.