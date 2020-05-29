نيابة الشرقية تطلب تحريات المباحث بشأن حريق مخزن كرتون بطريق بلبيس- العاشر

قررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة أحمد خطاب، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إنتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق الذي نشب بمخزن كرتون بطريق " بلبيس – العاشر" وبيان سبب حدوثه وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن كرتون بطريق "بلبيس- العاشر" ملك أحد رجال الأعمال، وتوجهت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد محمد العادلي، للسيطرة علي الحريق حيث تم الدفع ب15 سيارات إطفاء للسيطرة علي النيران وتم إخمادها ومحاصرتها.

وأشارت التحريات الأولية، أن المخزن يقع بطريق " بلبيس- العاشر" علي حدود المنطقة الصناعية، مقام علي مساحة 3000 متر، وإلتهمت النيران محتوياته بالكامل، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتبين أن المصنع يبعد عن المخزن والنيران إلتهمت المخزن فقط، جاري تشكيل لجنة لتحديد حجم التلفيات.





