اليوم السابع
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نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثامين سيدة وشخصين قتلهم مختل

الجمعة، 29 مايو 2020 11:48 ص
نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثامين سيدة وشخصين قتلهم مختل اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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قررت نيابة أول الزقازيق،برئاسة أحمد رجب، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم تشريج جثامين سيدة وشخصين لقوا مصرعهم بطعنات متعددة بالجسد سددها لهم شخص مختل عقليا أثناء سيرهم بالشارع، حيث كان أول الضحايا نجل المتهم بعدها تخلص من سيدة ورجل بشكل عشوائي في الشوارع، وطلبت النيابة ضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،  أمس، يفيد بورود بلاغ من عدد من عدد من الأهالى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بحدوث نوبة هياج لشخص مصاب بخلل، وطعنه لنجله وإصابة رجل وسيدة تصادف مرورهما بالمنطقة.

وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعى، لتلقى الإسعافات اللازمة، لكن المصاب الثانى توفى فور وصوله متأثرًا بإصابته، فيما توفيت السيدة ونجل المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتبين من أقوال شهود العيان أن المتهم يدعي" أحمد ث" مقيم شارع فاروق، ومن متعاطي المواد المخدرة وكان يعالج في مصحة والفترة الأخيرة تلاحظ عليه عدم الإتزان .

 

 


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