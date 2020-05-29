نقابة المهندسين: 30 مايو أخر موعد لتحديث بيانات أصحاب المعاشات من الأعضاء

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إنغدا السبت 30 مايو 2020، أخر فرصة لأعضاء النقابة من أصحاب المعاشات لتحديث بياناتهم، وذلك بعدما أعلنت عن قرار هيئة المكتب نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 2019، باستمرار صرف المعاشات للمهندسين الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال شهر مارس 2020، حتى نهاية مايو.

يأتى ذلك بالتزامن مع تشكيل النقابة للجنة لإدارة الأزمة، برئاسة اللواء محمود مغاورى الأمين العام للنقابة، للتواصل والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، لرصد أى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ( كوفيد 19)، لأى من المهندسين، ومتابعة نتائج التحاليل والتنسيق والتواصل مع أسرهم، بالإضافة إلى دراسة الموقف على مستوى كافة النقابات الفرعية، بالمحافظات، والتداعيات الناتجة عنه.

وطالبت النقابة جميع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات بتفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لهم، للتأكد من التزام جميع الشركات التي يعمل بها مهندسون بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات للمهندسين بمواقع العمل، تنفيذا للتوصيات الصادرة بالاجتماع المنعقد بين نقابة المهندسين والاتحاد المصري للتشييد والبناء، نهاية مارس الماضى، بخصوص التزام شركات المقاولات، وكذلك المكاتب الاستشارية والمصانع والجهات الإنتاجية بتطبيق كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية أثناء العمل، والتواصل مع المكاتب الاستشارية للعمل على تنفيذ توصيات الدولة فيما يخص اشتراطات وظروف استئناف العمل، مع الاستمرار فى صرف مستحقات المهندسين العاملين بهذه المكاتب.كانت قد قالت النقابة العامة للمهندسين، إنه تأكيدا على دورها كاستشارى للدولة في مجال تخصصها طبقا لنص قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 936 لسنة 2020ـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019.