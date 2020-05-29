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نقابة المحامين تعلن إصابة أحد عامليها واثنين آخرين بنادى المعادى النهرى

الجمعة، 29 مايو 2020 10:50 م
نقابة المحامين تعلن إصابة أحد عامليها واثنين آخرين بنادى المعادى النهرى نقابة المحامين -صورة أرشيفية
كتب محمد السيد

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أكدت لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا بنقابة المحامين، أنه تحقق لدى اللجنة ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهرى بالمعادى، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وأنه تم التعامل طبياً وفق الإجراءات المقررة مع الحالات المذكورة وجار متابعتهم.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه حرصًا من اللجنة على اتباع الإجراءات الوقائية الواجبة تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ، مشيرة إلى أنه عليه تقرر الآتى غلق النادى النهرى للمحامين بالمعادى ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومى السبت والأحد ٣٠ ، ٣١ مايو، وذلك لإجراء التعقيم اللازم مع حصر المخالطين والتنبيه عليهم سرعة التواصل مع اللجنة.

وتابعت: "حرصًا على استمرار العمل الضرورى لإدارة العلاج تم نقل مقر العمل لاستلام خطابات العلاج خلال اليومين المذكورين إلى المقر الكائن بعمارة فتح الله بشارع رمسيس، وتستمر اللجنة فى عملها وتلقى البلاغات عن الحالات المشتبه بها أو المصابة للتعامل اللازم معها مع خالص الأمنيات والدعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

 

 


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