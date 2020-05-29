نقابة الفلاحين: "البتلو" مشروع قومى لتنمية الثروة الحيوانية

كتب عز النوبى

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن مشروع البتلو يعد أكبر المشاريع القومية فى مجال الحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع ذبح صغار العجول ودعم مزارع المواشى النظامية وصغار المربين، من خلال مدهم بعجول تسمين يستوردها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتمويل من البنك الزراعى المصري، وتضمن وزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء بعض الروؤس فى نهاية الدورة، عقب تسمينها، لطرحها للبيع فى منافذها بأسعار مناسبة.

وأضاف أبو صدام ، أن بإمكانية أى مربى الحصول على قرض التمويل بالتقدم بطلب إلى قطاع الإنتاج الحيوانى بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة التابع لها مرفق معه "صورة بطاقة الرقم القومى لطالب التمويل، والضامن إن وجد، وصورة المؤهل الدراسى وبعض الطلبات الأخرى"

وتابع نقيب الفلاحين ، أنه وبعد عمل معاينة للراغب فى الحصول على القرض، من خلال لجنة ثلاثية تضم ممثل من الطب البيطري، وممثل من إدارة الإنتاج الحيواني، التابع لقطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، وفرع الائتمان بالبنك الزراعى المصري، بحسب القواعد الموجودة مع اللجنة، لضمان جدية المقترض وتوفر مكان ملائم للتربية (حظيرة) فى حالة طلب عدد لا يزيد عن 10 رؤوس، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 10 رؤوس.

وأوضح نقيب عام الفلاحين ، أن دور البنك الزراعى المصرى فى المبادرة يتلخص فى الاستعلام عن مقدم الطلب، وأخذ الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض، بالإضافة إلى توفير آلية الصرف اللازم بمعدل 15 آلاف جنيه للرأس الواحدة، و5 آلاف جنيه للعلائق، بفائدة 5% سنويًا.