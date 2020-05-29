اليوم السابع
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نقابة التمريض تكرم أعضائها المتعافين من فيروس كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 12:26 م
نقابة التمريض تكرم أعضائها المتعافين من فيروس كورونا نقابة التمريض تكرم أعضائها المتعافين من فيروس كورونا
كتبت آية دعبس

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كرمت نقابة التمريض، برئاسة الدكتور كوثر محمود نقيب التمريض، عددا من أبطال الجيش الأبيض المُتعافين من فيروس كورونا المستجد، وعددا من أسر شهداء فرق التمريض إثر الإصابة بالفيروس، أثناء تأديتهم واجبهم الوطنى فى مواجهة وباء كوفيد 19، فى عدة محافظات.
 
وثمنت الدكتورة كوثر محمود، دور أطقم التمريض المشاركين ضمن فرق مواجهة كورونا الذين يخوضون حربا ضد إرهاب عدو "غير مرئي"، ورغم ذلك مازالوا مستمرين في عطائهم والتزامهم بواجبهم، تجاه شعب مصر العظيم، مؤكدة أن التمريض يمثل عصب منظومة الصحة فى مصر، وفى العالم كله، حيث يؤدى أكثر من 70% من الخدمات الطبية للمريض، مشيرة إلى أن التمريض يقوم بجهود كبيرة فى مختلف المستشفيات بالجمهورية.
 
وأشارت نقيب التمريض، إلى إن إجمالى عدد أعضاء هيئة التمريض فى مصر ارتفع بنسبة 3.5% مقارنة بالأعوام السابقة وأضافت يبلغ إجمالى عدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا 221.06 ألف ممرض عام.
 
وقالت الدكتورة كوثر محمود ، أن هناك سبل عديدة للتواصل مع التمريض على مستوى الجمهورية والتعرف على التحديات التي تواجه التمريض خاصة في مستشفيات العزل ومساعدتهم بشكل عاجل لتأمين حياتهم ضد عدوي كورونا مع توفير بيئة صحية آمنه وخالية من العدوي لكل العاملين، لافتة إلى أن التمريض يتم تدريبة علي أعلي مستوي لأداء خدمات علاج كوفيد 19.
 
وأوضحت نقيب التمريض، أنه تم تقديم الدعم النفسى للتمريض الذى أُصيب بفيروس كورونا المستجد مع تلبية الاحتياجات المتعلقة بهم بشكل مستمر، لافته إلى أن جميع الحالات الإيجابية تم صرف اعانات لهم وصرف معاشات استثنائية تقديرا من النقابة لهم وكذلك المتوفين بالفيروس، لافته إلى أن هناك فرق من التمريض التابع للنقابة العامة تجوب مستشفيات العزل والحميات والصدر لمتابعة التمريض والاستماع لهم وتنفيذ مطالبهم.
 
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