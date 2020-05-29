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نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

الجمعة، 29 مايو 2020 05:04 ص
نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن كورونا-ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت نقابة التمريض بالشرقية، برئاسة النقيب بدرية عبد الصبور، أن عدد المحتجزين فى مستشفيات العزل من أعضاء النقابة، قيد العلاج من فيروس كورونا هم خمس حالات لممرضات تعرضن للإصابة خلال تأدية عملهن .

وأوضحت سماح محمود أمين صندوق النقابة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أصيب 3 من تمريض مستشفى الحميات يعالجن فى قسم العزل، وكذلك واحدة فى قسم العزل بمستشفى المبرة، وحالة آخرى بعزل مستشفى أبو حماد.

وتابعت أمين صندوق نقابة التمريض بالشرقية، أن مستشفى جامعى تحتجز أكثر من 7 حالات، وسجلت حالة وفاة، لافتة إلى تعافى رئيسة تمريض مستشفى الأحرار .

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت  بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حالة.

وكذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة "  - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " باجمالى 301 سرير داخلى و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيبا و 1028 تمريض.


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