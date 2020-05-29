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نزل الشباب بالطود تعلن خروج 3 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 11:45 ص
نزل الشباب بالطود تعلن خروج 3 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا الدكتور وليد محمد عرابى مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور وليد محمد عرابى، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية بالطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، عن خروج 3 من المواطنين بعد تعافيهم وشفائهم تماما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما يجرى مواصلة العمل لعلاج باقى المصابين المتواجدين بنزل الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبى والتمريض بنزل الشباب لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة، وجاء ذلك بعد خروج عدد كبير من الحالات خلال الفترة الماضية.

وأضاف الدكتور وليد عرابى، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تقديم كافة الدعم الطبى اللازم والدعم النفسى لكافة الحالات المتواجده داخل نزل الشباب بصورة مميزة للغاية، حيث أنه قبل التوجه للمرضى يتم الإلتزام بخط سير وقائى جداً لحماية كل شخص من فريق العزل بالمستشفى، والمصابين ملتزمين تماماً، مشدداً على أن نسب الشفاء مرتفعة فى نزل شباب الطود بسبب الإلتزام بكافة التعليمات ومكافحة العدوى، ويتم إخراج المصابين من الغرف يومياً للتريض ويقوم العمال بتطهير الغرف تماماً وإزالة المخلفات، ويومياً يتم تقديم محاضرة للمرضى عن كيفية مكافحة العدوى.

وكانت قد احتفلت مستشفى العديسات التخصصى بمحافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، بخروج خمس حالات شفاء من كورونا وخروجهم إلى منازلهم بأتم صحتهم، وذلك بعد قرار صحة الأقصر بتشغيل مستشفى العديسات لاستقبال الحالات التى تحتاج للرعاية المركزة، وتم خروج الحالات الخمسة من المستشفى تحت قيادة الدكتور أحمد فتحى مدير عام المستشفى، ونائب المدير العام الدكتور محمد على العجمي، وبحضور الدكتور منتصر عبدالفتاح مدير عنايات الاقصر، والمشرف على عناية مستشفى العديسات، والدكتور رائد طبيب أحمد السيد، والدكتور محمود الصادق أخصائيين العناية المركزة بالمستشفى.

 


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