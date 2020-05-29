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نائب محافظ الدقهلية: تغيير اسم شارع حسن البنا بميت غمر لأحد شهداء الوطن

الجمعة، 29 مايو 2020 03:37 م
نائب محافظ الدقهلية: تغيير اسم شارع حسن البنا بميت غمر لأحد شهداء الوطن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أكد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، أنه تم الموافقة على تغير اسم شارع حسن البنا الكائن بمدينة ميت غمر، وتقرر عرض الطلب على لجنة المسميات بالمحافظة، وذلك من أجل الاستقرار واختيار اسم احد الشهداء لإطلاق اسمه على الشارع بدلا من الاسم الحالى ودراسة الأنسب.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وجه، بدراسة تغير اسم الشارع بعد أن تقدم عدد من الأهالى بشكوى والمطالبة بتغير اسم الشارع كونه يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان.
 
وكان قد تقدم عدد من أهالى مدينة ميت غمر بشكوى، للمطالبة بتغير اسم الشارع، وبعد أن تواصل محافظ الدقهلية مع رئيس مجلس مدينة ميت غمر، تم الموافقة المبدئية على تغير الاسم.
 
وأشار الأهالى الي أنهم تقدموا من قبل، للدكتور كمال شاروبيم المحافظ السابق للدقهلية، بطلب لتغير اسم الشارع، وكان قيد الدراسة بعد عرض الأمر على المجلس التنفيذى ولم يتم تغيره، وأضاف بأن بالشارع يوجد المدرسة الثانوية العسكرية، وهو متفرع من شارع سعد زغلول.
 
وأكد هيثم الشيخ نائب المحافظة، أنه سوف يتم تغير اسم الشارع فور الاستقرار على الاسم الجديد وتعديل ذلك فى جميع الجهات الحكومية، وتعليق لافتات بالاسم الجديد.

 


الدقهلية

نائب محافظ الدقهلية

شارع حسن البنا

مدينة ميت غمر

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