"مياه القليوبية": استمرار أعمال تعقيم مواقع العمل وعدد من المناطق السكنية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن فروع الشركة بالمدن وقطاع المعامل والجودة والحملة الميكانيكية كثفت أعمال رش وتعقيم محطات ومواقع العمل بالشركة وعدد من مناطق التجمعات السكنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد "مجاهد" في تصريحات صحفية، علي ضرورة تعقيم المقرات الإدارية ومراكز خدمة العملاء واستمرار توزيع مهمات الوقاية علي العاملين وتزويد المقرات الإدارية ومراكز خدمة العملاء ببوابات التعقيم الآلية.

وشدد رئيس مجلس الإدارة، علي تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحظر التردد علي المقرات الإدارية ومراكز خدمة العملاء دون ارتداء الكمامة، موضحا أنه تم تكليف الإدارة العامة للأمن بتنفيذ تلك التعليمات بمنتهي الحزم للوقاية من أخطار انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما استعرض المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، تقريرا عن تعامل الشركة مع شكاوى المواطنين وذلك منذ بداية العام الجارى وحتى الأن، مؤكدً أن حق الشكوى من الحقوق التى كفلها الدستور المصرى للمواطنين وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتلقى وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون وايضا يتم استقبال مقترحاتهم بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

وأوضح مجاهد،فى بيان له، أنه استقبلت ورصدت الشركة من خلال إدارة الخط الساخن والإدارة العامة للعلاقات العامة حتى الآن من عام 2020 بإجمالى 17729 شكوى وتم حلها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مياه القليوبية، أن الشكاوى شملت 8003 مياه متمثلة فى انقطاع أو تسريب أو ضعف أو كسر، و259 جودة مياه و282 محاسبية و8962 صرف صحي من انسدادات وكسر مواسير، 223 شكوى لا تخص الشركة.

وأكد، أنه يتم استقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحه الرسمية لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية.



استمرار أعمال التطهير



تطهير أرفع الشركة



تطهير أفرع الشركة بالقليوبية