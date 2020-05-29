موبيل و125 جنيه.. مسروقات منة عبد العزيز بعد الاعتداء عليها في الطالبية

جاء ذلك على خلفية ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشـأن مقطع فيديو يتضمن مشاهد لفتاة فى العقد الثانى من العمر إدعت خلالها قيام شخص بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وإغتصابها بمساعدة فتيات أخريات وقيامهم بتصويرها عارية فى أوضاع مُخلة كَرهاً عنها .

وتبين أن الفتاة إعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة ونشر مقاطع فيديو على إحدى التطبيقات لتحقيق مكاسب مادية بناءً على نسبة المشاهدة .

وإتضح أن صحة الواقعة التى إدعتها ترجع إلى أنها دخلت إحدى الفنادق بمنطقة الطالبية بالجيزة وبرفقتها (5 أشخاص "3طلاب - فتاتان " جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها )، وأنهم أثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف بين الفتيات فتعدى أحد الطلاب على (صاحبة الفيديو) وأحدث إصابتها وإستولى منها على (هاتفها المحمول - مبلغ 125 جنيه) ، وقام أخر بمواقعتها جنسياً كرهاً عنها وبضبطه إعترف بذلك ، وقامت إحدى الفتيات بتصويرها بمقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى للتشهير بها على إثر الخلاف الذى حدث بينهما .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.