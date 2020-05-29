اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29/5/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 29 مايو 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29/5/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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 يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 
 
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 3:12   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:28 
 
موعد صلاة المغرب 6:50
 
ميعاد صلاة العشاء 8:21 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 3:11 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 
 
موعد صلاة العصر 3:36 
 
توقيت صلاة المغرب 6:57 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:30 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 3:05 
 
توقيت صلاة الظهر 11:48 م 
 
موعد صلاة العصر 3:26 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 48: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:19 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:08 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:40 
 
موعد صلاة العصر 3:11 
 
توقيت صلاة المغرب 6:34 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:01 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 3:24 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:46 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:10 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:35 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:58 
 
 
 
 
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 
 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:07 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:18 م 
 
موعد صلاة العصر 3:33 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:01 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:19 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 3:58 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:18 م 
 
موعد صلاة العصر 3:41 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:08 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:28 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 3:29 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:50 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:13 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:41 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:01 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 2:59 
 
توقيت صلاة الظهر 11:37 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:12 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:36 
 
موعد صلاة العشاء 8:04 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 3:59 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:20 م 
 
موعد صلاة العصر 3:42 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:06 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:29 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 3:26 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:24 م 
 
موعد صلاة العصر 4:10 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:33 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:09 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 3:07 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:45 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:20 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:42 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:11 م 
 

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