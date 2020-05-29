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منع دخول المنشآت الرياضية بشمال سيناء بدون كمامة

الجمعة، 29 مايو 2020 03:41 م
منع دخول المنشآت الرياضية بشمال سيناء بدون كمامة إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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قرر اليوم إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء منع دخول اى منشأة رياضية بالمحافظة بدون ارتداء الكمامة .

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان له اليوم ، أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية بحظر دخول أى مواطن أو موظف لمقر المديرية أو مقرات الإدارات الفرعية دون ارتداء الكمامه وواقيات الأيدى .

وأضاف أنه تم التنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ هذا الاجراء فى كل موقع ومنشأة رياضية ، وإجراء عمليات التطهير والتعقيم لجميع الهيئات الشبابية والرياضية قبل العودة للعمل.

وكان أعلن مجلس مدينة العريش فى بيان له، أن ماجد محمد، رئيس مدينة العريش قرر اتخاذ إجراءات احترازية في إطار الحرص علي حياة المواطنين والعاملين بمجلس مدينة العريش.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وتتضمن السماح فقط بدخول مجلس مدينة العريش لمن يرتدى الكمامة وجوانتى، بداية من رئيس المجلس حتى عامل النظافة حفاظا علي شخصهم وحياة المتعاملين معهم، وبخصوص العاملين بالمجلس والأحياء والإداريين بالإدارات الذين سافروا محافظاتهم من فترات طويلة سواء منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا أو من سافروا لقضاء آخر شهر رمضان أو عيد الفطر فى بلدانهم أو محافظاتهم ويرغبون فى العودة للعريش والعمل، لابد من التأكد من خلوهم أو حملهم أو إصابتهم بالفيروس بعمل الكشوفات والتحاليل اللازمة مع تقديم ما يفيد ذلك، وقضائهم فترة عزل قبل دخولهم المجلس حرصا على سلامتهم وسلامة الجميع وسلامة الوطن، ويعرض نفسه للمخالفة كل من لايتبع التعليمات ويعرض علي الشئون القانونية مباشرة.

كما تم تركيب بوابة تطهير وتعقيم مدخل مجلس المدينة، ولا يسمح بالدخول إلى المجلس سواء موظف أو مواطن إلا من خلال بوابة التعقيم حرصا علي السلامة العامة للأفراد كافة ومن يحاول المرور خارج ذلك سيعرض للمسأله فورا.

 


شمال سيناء

العريش

الشباب والرياضة

كورونا

الكمامة

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