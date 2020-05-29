اليوم السابع
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منع إقامة الأسواق بمركز البلينا في سوهاج وغلق المحلات بشارع كورنيش النيل

الجمعة، 29 مايو 2020 12:43 م
منع إقامة الأسواق بمركز البلينا في سوهاج وغلق المحلات بشارع كورنيش النيل اغلاق سوق العرابة
سوهاج - عمرو خلف

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أغلقت الوحدة المحلية لقرية العرابة بمركز البلينا بسوهاج  برئاسة احمد البدرى رئيس الوحدة ، سوق قرية الحرجة بالقرعان التابعة لقرية العرابه وذلك بإشراف محمد أبو الخير رئيس قرية العرابة وعزام جلال سكرتير القريه ومحمود ابو الرجال مسئول المتابعة بالقرية وذلك كإجراء لمجابهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قرار رئيس الوزارء بالتأكد من إغلاق جميع المحلات والتزام المواطنين بعد المرور عليها بشارع كورنيش النيل، ولا يوجد تجمعات فى الشوارع وذلك لمجابهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى وقت سابق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسوهاج برئاسة  أحمد البدرى رئيس المركز حملة نظافه ورفع كفاءة الشوارع فى مدينة البلينا  استهدفت طريق مصر أسوان ومدخل المدينة وشارع المحطة وشارع الجمهورية وشارع مدرسة الفنية بنات وشارع التحرير وشارع ديوان الرى وشارع خور الساحل وشارع البحر الاعظم وشارع المساكن القبلية حتى نهاية شارع النيابة الإدارية وتم رفع 50 طن من القمامة والمخلفات وذلك بإشراف  فرحات العوارى نائب رئيس المركز استمرار أعمال النظافه ورفع كفاءة الشوارع بمدينة البلينا. وذلك  بناء على تعليمات اللواء  طارق الفقي بالاهتمام بأعمال النظافه ورفع كفاءة الشوارع.


 


سوهاج

سوق العرابة

البلينا

رئيس الوزارء

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