منع إقامة الأسواق بدائرة بمركز البلينا بسوهاج وغلق المحلات بشارع الكورنيش

عمرو خلف

أغلقت الوحدة المحلية لقرية العرابه بمركز البلينا بسوهاج برئاسة احمد البدرى رئيس الوحدة ، سوق قرية الحرجة بالقرعان التابعة لقرية العرابه وذلك بإشراف محمد ابو الخير رئيس قرية العرابه وعزام جلال سكرتير القريه ومحمود ابو الرجال مسئول المتابعة بالقرية وذلك كإجراء لمجابهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قرار رئيس الوزارء بالتأكد من اغلاق جميع المحلات والتزام المواطنين بعد المرور عليها بشارع كورنيش النيل وعدم وجود تجمعات فى الشوارع وذلك لمجابهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى وقت سابق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسوهاج برئاسة أحمد البدرى رئيس المركز حملة نظافه ورفع كفاءة الشوارع فى مدينة البلينا استهدفت طريق مصر أسوان ومدخل المدينة وشارع المحطة وشارع الجمهورية وشارع مدرسة الفنية بنات وشارع التحرير وشارع ديوان الرى وشارع خور الساحل وشارع البحر الاعظم وشارع المساكن القبلية حتى نهاية شارع النيابة الإدارية وتم رفع 50 طن من القمامة والمخلفات وذلك بإشراف فرحات العوارى نائب رئيس المركز استمرار أعمال النظافه ورفع كفاءة الشوارع بمدينة البلينا.