منتحل صفة ضابط شرطة بعين شمس: "عملت كده عشان أعرف أعدى من الأكمنة وقت الحظر"

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل متهم بانتحال صفة ضابط شرطة وبحوزته سلاح نارى وذخائر وسيارة مجمعة محلياً غير مرخصة باعترافات تفصيلية أمام نيابة عين شمس، حيث أكد أنه أقدم على ذلك لتسهيل مروره من الأكمنة الأمنية.

وأضاف المتهم أنه متخصص فى السرقة والنصب وانتحل صفة ضابط شرطة للهروب من الأمن وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم.

اشتبهت فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق وبسؤال قائدها ادعى بأنه ضابط وقدم كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات "بفحص الكارنيه تبين أنه مزور.

وباستكمال الفحص تبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وله محل إقامة آخر دائرة قسم شرطة المرج، وعُثر بداخل السيارة على (غطاء رأس "باريه"- كتافة برتبة نقيب، بالكشف الفنى على السيارة لم يُستدل لها على بيانات وتبين أنها مجمعة محلياً.

وبمواجهته أقر بسابقة شرائه السيارة من منطقة الحرفيين وعلمه بكونها مجمعة محلياً، وأضاف بعثوره على المضبوطات داخل السيارة واحتفاظه بها بقصد استخدامها فى انتحال صفة ضابط، كما ضُبط بإرشاده بمسكنه (2 فرد خرطوش - 4طلقات لذات العيار) وأقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.