مغادرة 15 حالة جديدة للحجر الصحى بعد شفائهم من كورونا بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

شهدت مستشفى الحجر الصحى بأسوان، اليوم، الجمعة، شفاء 15 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، ومغادرتهم مستشفى أسوان التخصصى والمدينة الشبابية بأسوان، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وكانت محافظة أسوان أعلنت فى بيان رسمى إصابة الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الاصابة.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان، دخلت فى "عزل منزلى" لمدة 14 يومًا، مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة، بعد إيجابية العينية التى تم أخذها منها، وتأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ أسوان، أن نائبته بصحة جيدة وحالتها مستقرة، لافتًا إلى أن مديرية الصحة ستقوم باتخاذ اللازم من أخذ عينات وإجراء التحاليل لكل المخالطين مع الاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.

وأعرب محافظ أسوان، عن تمنياته للسيدة النائبة بالشفاء العاجل، وعلق قائلاً: "نطمئن المواطنين بأن حالتها مستقرة".