اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مغادرة 15 حالة جديدة للحجر الصحى بعد شفائهم من كورونا بأسوان

الجمعة، 29 مايو 2020 06:29 م
مغادرة 15 حالة جديدة للحجر الصحى بعد شفائهم من كورونا بأسوان متعافين - ارشيفية
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مستشفى الحجر الصحى بأسوان، اليوم، الجمعة، شفاء 15 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، ومغادرتهم مستشفى أسوان التخصصى والمدينة الشبابية بأسوان، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وكانت محافظة أسوان أعلنت فى بيان رسمى إصابة الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الاصابة.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان، دخلت فى "عزل منزلى" لمدة 14 يومًا، مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة، بعد إيجابية العينية التى تم أخذها منها، وتأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ أسوان، أن نائبته بصحة جيدة وحالتها مستقرة، لافتًا إلى أن مديرية الصحة ستقوم باتخاذ اللازم من أخذ عينات وإجراء التحاليل لكل المخالطين مع الاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.

وأعرب محافظ أسوان، عن تمنياته للسيدة النائبة بالشفاء العاجل، وعلق قائلاً: "نطمئن المواطنين بأن حالتها مستقرة".


كورونا

الحجر الصحى

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة